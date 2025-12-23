元バレー日本代表・栗原恵、1歳息子への手作りバースデーケーキ公開「愛を感じる」「プロ並みの仕上がり」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が12月22日、自身のInstagramを更新。バースデーケーキ作りの様子を公開した。
【写真】41歳元バレー日本代表「売り物かと思った」人気アニメキャラ並んだ手作りケーキ
栗原は「幼い頃、イベントの度に作ってくれる母の手作りケーキがとても嬉しくて楽しみだったので 息子の誕生日ケーキはどうしても手作りしたくて」とつづり、ケーキ作りの様子を撮影した動画を投稿。水平にカットしたスポンジにホイップクリームを塗り、人気アニメ「アンパンマン」のキャラクターたちのアイシングクッキーを飾った愛情たっぷりのケーキを披露した。
この投稿に、ファンからは「息子さん喜びそう」「売り物かと思った」「思い出のエピソードに感動」「愛を感じる」「プロ並みの仕上がり」といったコメントが寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
