ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¿··¿¼ÖÎ¾¤ÎÆâÁõ¸ø³«¡¡±èÀþÃÏ°è¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤ò¥¤¥áー¥¸¡¡Íè½Õ¤«¤éÁö¹Ô»î¸³¡ÚJRÅì³¤¡Û
Ì¾¸Å²°±Ø¤ÈÄ¹Ìî±Ø¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤Ï±èÀþÃÏ°è¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃµÞ¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¤Ï¸½ºß¤Î¡Ö383·Ï¡×¤¬Æ³Æþ¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï2029Ç¯¤´¤í¤Ë¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö385·Ï¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö385·Ï¡×¤ÎÎÌ»ºÀè¹Ô¼Ö¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢ÌÚÁ¾ÃÏ°è¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¡ÖÌÚÁ¾¸ÞÌÚ¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¼Ö¤ÏÌÚÁ¾¤Î¿¹ÎÓ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÎÐ¿§¤ÎºÂÀÊ¡¢¥°¥êー¥ó¼Ö¤ÏËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÄ«¾Æ¤±¤ÈÄ¹Ìî¤Î¸©²Ö¡¦¥ê¥ó¥É¥¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤È»ç¿§¤Î3Îó¥·ー¥È¤Ç¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¼Ö¤Ï¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤¿»þ¤ËÇØ¤â¤¿¤ì¤¬¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¼°¤òJRÅì³¤¤ÎºßÍèÀþ¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÌ»ºÀè¹Ô¼Ö¤Ï2026Ç¯½Õº¢¤«¤éÁö¹Ô»î¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¥«ー¥Ö¤ÎÂ¿¤¤»³´ÖÉô¤Ç±ó¿´ÎÏ¤òÄã¸º¤·¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¡Ö¿¶»Òµ»½Ñ¡×¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
À¸²Ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³ùÁÒ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÂçÁ¥,
ºßÂð°åÎÅ,
¾åÅÄ