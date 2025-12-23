¡Ö편애¡Ê¥Ô¥ç¥Í¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¿Åù¤Ë...¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö편애¡Ê¥Ô¥ç¥Í¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö편애¡Ê¥Ô¥ç¥Í¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤ä¾å»Ê¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö편애¡Ê¥Ô¥ç¥Í¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤³¤Ò¤¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö편애¡Ê¥Ô¥ç¥Í¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤³¤Ò¤¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤À¤±¡¢ÆÃÊÌ¤ËÌÜ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤â¡¢¤¨¤³¤Ò¤¤¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô