ハセガワ、「『キャッツ・アイ』 来生 泪」、「12リアルフィギュア」、「12たまごガールズ」の2026年3月新製品情報が公開
【ハセガワ：レジンキット2026年3月新製品情報】 12月23日 公開
(C)北条司／コアミックス
ハセガワは、2026年3月発売予定のレジンキット新製品情報を公開した。
2026年3月発売予定商品にはアニメ「キャッツ・アイ」よりキャッツスーツ姿の「来生 泪」が1/12スケールレジンキットになって登場。また、「12リアルフィギュア コレクション」からは午後のひと時をミルクティーで寛ぐ美女を表現した“アフタヌーン ミルクティー”、「12たまごガールズ コレクション」からセーラー服姿の「羽澄れい」が立体化する。
「キャッツ・アイ」 来生 泪
2026年4月1日ごろ発売予定
価格：6,490円
スケール：1/12
12リアルフィギュア コレクション No.46 “アフタヌーン ミルクティー”
2026年3月28日ごろ発売予定
価格：5,720円
スケール：1/12
12たまごガールズ コレクション No.52 “羽澄れい” （セーラー服）
2026年3月28日ごろ発売予定
価格：5,720円
スケール：1/12
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.