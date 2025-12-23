【ハセガワ：レジンキット2026年3月新製品情報】 12月23日 公開

ハセガワは、2026年3月発売予定のレジンキット新製品情報を公開した。

2026年3月発売予定商品にはアニメ「キャッツ・アイ」よりキャッツスーツ姿の「来生 泪」が1/12スケールレジンキットになって登場。また、「12リアルフィギュア コレクション」からは午後のひと時をミルクティーで寛ぐ美女を表現した“アフタヌーン ミルクティー”、「12たまごガールズ コレクション」からセーラー服姿の「羽澄れい」が立体化する。

「キャッツ・アイ」 来生 泪

2026年4月1日ごろ発売予定

価格：6,490円

スケール：1/12

12リアルフィギュア コレクション No.46 “アフタヌーン ミルクティー”

2026年3月28日ごろ発売予定

価格：5,720円

スケール：1/12

12たまごガールズ コレクション No.52 “羽澄れい” （セーラー服）

2026年3月28日ごろ発売予定

価格：5,720円

スケール：1/12

(C)北条司／コアミックス

(C) HASEGAWA All Rights Reserved.