¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø¤¤é¤á¤¯³¤¤ÈÂçÀÚ¤Ê1Æü¡Ù¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤ò³Ø¤ÖÀìÌç³ØÀ¸¤¬ÈäÏª±ã¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ú¹âÃÎ¡Û
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤ò³Ø¤ÖÀìÌç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿ÌÏµ¼ÈäÏª±ã¤¬¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÏµ¼ÈäÏª±ã¤Ï¡¢Î¶ÇÏ¾ðÊó¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥Õー¥ÉÀìÌç³Ø¹»¤Î¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥³ー¥¹¤Ç³Ø¤Ö2Ç¯À¸12¿Í¤¬¡¢Â´¶ÈÀ©ºî¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦±é½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·Ïº¤È¿·ÉØ¤Ï2Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤Þ¤À·ëº§¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¸©Æâºß½»¤ÎÇò³ÁÎ´À²¤µ¤ó¤ÈË¾°¦¤µ¤ó¤Ç¡¢ÈäÏª±ã¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ê¤É56¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¿·Ïº¿·ÉØ¤Ë¤É¤ó¤ÊÈäÏª±ã¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤¤é¤á¤¯³¤¤ÈÂçÀÚ¤Ê1Æü¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀßÄê¡£¡¡
»Ê²ñ¤«¤é¾ÈÌÀ¡¢ÇÛÁ·¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯´Ö³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÈäÏª±ã¤ÇÀ¸¤«¤·¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£
Â´¶È¸å¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¸©Æâ¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¶È³¦¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£