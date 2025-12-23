「人生が私に何を期待しているのか」主語と目的語を入れかえて、新しい視点で「いのち」を見る

「上司のひと言をさらっと聞き流せない」「ゆらいでしまう自分を変えたい」「気づけば自己否定でまとめてしまう自分がいる……」――。

こうした状態は「いのちの泉が枯れている」場合が多いと著者の稲葉俊郎さんは言います。稲葉さんは西洋医学だけでなく、東洋医学や代替医療、心理学も修めた医師です。

治療現場や旅先での出会い、温泉、演劇、アート、本などを通して、「いのちの力」がよみがえる方法を、著書『肯定からあなたの物語は始まる 視点が変わるヒント』より抜粋してお届けします。

主語と目的語を入れ替える

存在する あらゆるものは

いのちの 顕（あらわ）れ

いのちは私に 何を期待するか

いのちは「生命」とも書く。「生命」か「いのち」か。文字の違いだけで印象が変わるのは不思議なものだ。言葉は同時に絵でありイメージでありシンボルである。言葉は読み手に応じてどうとでも情報が変化する不思議なものだとも言える。

「生命」と書くと、少し硬い印象を受ける。そして、自分が生命という電池のようなエネルギー源を所有している感じがする。機械のように生命という電池が切れてしまうと、もう動かなくなるかのようだ。「私が生命を持っている」という感覚に近い。

一方、「いのち」という言葉はどうだろうか。私は「いのち」と聞くと、電池のような形ある固体のイメージよりも、流体や気体のように形なく流れるイメージを受ける。個別に内蔵された電池ではなく、個別性を超え普遍的に流れるイメージが脳内を駆け抜ける。あらゆる生命体を貫く流れ。「いのちが私を持っている」という感覚に近い。

「私」と「いのち」の関係性が主語と目的語を入れ替えただけで、どちらが主体なのか、どちらがより大きな概念なのか、脳の中に広がるイメージも変わってしまう。

「生命」とは所有するものなのか、それとも「いのち」のように流れ包み込むものなのか。一方の側から見ているときに導き出された答えも、立場を変えて異なった側から見てみるだけで新しい答えが生まれてくることもある。私は主語と目的語を意識的に入れ替えることで、異なった視点からこの世界を見つめるようにしている。

アウシュビッツから生き延びられたわけ

私が、こうした主語と目的語の転換を最初に学んだのは、高校生のときに読んだヴィクトール・フランクルの『夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記録』（みすず書房）によってだった。

フランクルは、ユダヤ人を絶滅させるための強制収容所から生還したウィーンの精神科医である。彼の両親、妻、子どもはそこで亡くなってしまった。ユダヤ人であるという理由だけで連行され、殺される。道理が通じない異常な心理状態が世界を覆っていた狂気の時代のことだ。戦争は多くの人の運命の歯車を暴力的に狂わせる。

フランクルは自身の死を覚悟しながら、生き延びる人々は約5パーセントだろうと見積もった。そして、落胆したり、希望を捨てたりする必要はないと考えた。なぜなら、いかなる人間も未来を知らないし、次の瞬間に何が起こるかを予想できない、と考えたからだ。

生きる望みも少なく、生きる目的も奪われた状況で、なぜフランクルは結果的に生き延びることができたのか。異常な心理状態に陥る中で、なぜフランクルは正気を保ちながら強い信念を維持できたのか。フランクルは、そうした異常な状況の中では発想の転換こそが必要だと述べている（著者要約）。

「絶望しても、私たちが人生に何を期待できるのかではなく、人生が私たちに何を期待しているのかが問われる」

私は、本を読みながら唐突に主語と目的語の入れ替えが起きたことに驚いたのだった。「私が人生に期待する」という通常の枠組みから意識的に飛び出している。視点を入れ替えて「人生という流れ」を主語にしてみたときに、このちっぽけな自分は果たして何を求められているのか。「人生が私に期待しているものは何か」。こうしたフランクルの発想の転換を読んだときに、「私がいのちに期待する」のではなく、「いのちが私に期待しているものは何か」という言葉が浮かんできた。読書は未知の言葉との出会いの場となる。

そのことは、自分が幼少期に病弱だったことと関係している。3歳のころ、難病で長く入院していた。口の粘膜も腸の粘膜もただれてしまい、口から食事ができなくなった。鼻の穴から胃の中にチューブを入れて、チューブを介した栄養で生きていた。私の病室にはほかの難病の子も多く入院していて、退院する子より亡くなる子が多いことに、幼いながらも気づいていた。

退院後、自分は悩んでいた。「なぜ私は生き延びることができたのか」と。そうした悩みは表面からは消えてしまう。ただ、その後10年以上も深い無意識の中で考え続けていたのだろう。夢の中のように深い無意識の場所で。私が高校生となりフランクルの本を読んだとき、魂を込めてフランクルがつづった言葉が私を貫通した。言葉は私を直撃したのだ。

「人生が私に何を期待しているのか」

「いのちは私に何を期待しているのか」

