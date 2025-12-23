『ケロロ軍曹』キャスト一新で新作TVアニメ発表 2026年秋放送で夏公開の映画は現キャスト担当
アニメ『ケロロ軍曹』が、すべてのキャストを一新し、完全新作テレビアニメを2026年秋に放送することが決定した。
【場面カット】目が光ってる（笑）「ケロロ小隊」見参！
公式サイトでは「ケロロと冬樹たちの出会い。原点から再び動き出す新たな物語」とし、ティザービジュアルが公開された。
また、「新TVアニメ『ケロロ軍曹★』 キャスト交代のご報告」としたお知らせも発表。「このたび発表いたしました新TVアニメ『ケロロ軍曹★』では、「ケロロ小隊」をご担当いただいた方々をはじめとする、全てのキャストを一新することに決定いたしました。これはアニメ『ケロロ軍曹』を、ゼロから新たにアニメーション制作するにあたっての決断となります。新キャストの情報につきましては後日改めて発表いたしますので、今しばらくお待ちください」と伝えた。
続けて「これまで「ケロロ軍曹』のキャラクターたちに命を吹き込んでくださった現キャストの方々には、長きにわたり作品を支えていただいたこと、世界中で永く愛されるキャラクターに育てていただいたことを心より感謝申し上げます。なお、2026年夏公開予定のアニメ放送20周年記念作品「新劇場版★ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!」につきましては、現キャャストの方々にご担当いただきます。全国のスクリーンで大活躍する「ケロロ小隊」一行にどうぞご期待ください。今後とも『ケロロ軍曹』シリーズの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音が雑誌「月刊少年エース」にて連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。2024年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
新劇場版では、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田雄一氏が担当する。
