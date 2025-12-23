¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À´ÑÍ÷¡¡23Æü¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»öÁ°Í½Ìó¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤Ë¡¡²°³°¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤Î´ÑÍ÷¤Ï26Æü¤¬ºÇ¸å¤Ë
2026Ç¯1·î¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Î´ÑÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢23Æü¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç»öÁ°Í½Ìó¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡×¤È¡Ö¥ì¥¤¥ì¥¤¡×¤Î´ÑÍ÷¤Ï¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ï»öÁ°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢23Æü¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´õË¾Æü¤Î1½µ´ÖÁ°¤Î12»þ¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À´ÑÍ÷Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢1ÆüºÇÂç4800Ì¾¤Þ¤ÇÀèÃå½ç¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢1·î14Æü¤«¤é¤ÏÃêÁªÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤Ï¡¢¸¡±Ö¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢12·î27Æü¤«¤éÅ¸¼¨¤Ï¼¼Æâ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢²°³°¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤Î´ÑÍ÷¤Ï26Æü¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£