»å°æ²ÅÃË¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö120ÅÀ¡×¡¡ÍýÍ³¤Ï¡È³¤³°¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡É¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊó¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤Á¤ã¤Á¤ãÆþ¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å7¡§00¡Á8¡§00¡Ë¤Î¤¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»å°æ²ÅÃË¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÅìÌî¹¬¼£¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¹õÅÄ
¡¡ÅìÌî¹¬¼£¡¢»³ËÜ¹ÀÇ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¹õÅÄÍ¤ÎMC¥È¥ê¥ª¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ë´ØÀ¾ÌÜÀþ¤Ç¡È¤Á¤ã¤Á¤ã¡É¤òÆþ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï»å°æ¤Î¤Û¤«¡¢·îÄâÈ¬¸÷¡¢¥®¥ã¥í¥Ã¥× ÎÓ·ò¡¢Æ£¹¾Ë¨¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤ª¤ª¤¤Ë¡ª2025Ç¯¤Î´ØÀ¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ç¤§¡ÁSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£Ç¯´ØÀ¾¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤éÀ¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¸©¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤Þ¤Ç2025Ç¯¤Î´ØÀ¾¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Á¤ã¤Á¤ãÆþ¤ì¼°¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Èº£Ç¯¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é²¿ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£»å°æ¤ÏÅìÌî¤«¤é2025Ç¯¤ÎÅÀ¿ô¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö120ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏNetflix¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡È¸ª¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÈShoulder of God¡É¡¢ÄÌ¾Î¡È¸ª¿À¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹»å°æ¤À¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¡ÖÂÎ¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¾¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÅìÌî¤Ï¼«¿È¤ÎÅÀ¿ô¤ò¡Ö95ÅÀ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤«¤é¤Î±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¹âÆÀÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£
¡¡À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿´ØÀ¾¤Î3Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¢¥Õ¥¿¡¼ËüÇî¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Í¥¾¡¤Î±Æ¶Á¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¸©¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾½é¾åÎ¦¤Î¡È¶õÃæ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡É¤äº£Ç¯4·î¤Ë¿À¸Í¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈTOTTEI¡É¤Ê¤Éº£Ç¯´ØÀ¾¤Ë¤Ç¤¤¿¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
