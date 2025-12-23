¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Îµ¬À©¶¯²½ »Ù±çÇÑ»ß¤â
¡¡´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï»Ù±çºö¤ÎÇÑ»ß¤ò´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡Ö¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Ï¡Ë¼«Á³´Ä¶¡¢°ÂÁ´¡¢·Ê´Ñ¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·üÇ°¤¬À¸¤¸¤ë»ö°Æ¤¬°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ö¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·³Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³ÇË²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á»öÁ°¤Ë´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÃÏÊý¤È¤ÎÏ¢Íí²ñµÄÀßÃÖ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶Ä¹´±¤Ï¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»öÎã¤ò²Ä»ë²½¤·ÍÞ»ß¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¶üÏ©¼¾¸¶¼þÊÕ¤ÇË¡Îá°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Ê¤É·üÇ°¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë