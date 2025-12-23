¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ë¡ÈÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿·ÁÀ×¡É¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÇÉ×ÉØ»àË´
¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ë¡ÈÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿·ÁÀ×¡É¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÇÉ×ÉØ»àË´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
Àè½µ¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î²ñ°÷À©¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡£È¯¸«Åö»þ¡¢¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Å¹Â¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤«¤éÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Éô²°¤ò´Þ¤à°ìÉô¤ÎÉô²°¤Ç¡¢ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢Ã¦½Ð¤ò»î¤ß¤è¤¦¤È¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤ë¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö»þ¡¢ºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
