À¯ÉÜ¤Ï¡¢18ºÐ°Ê¾å¤Ï10Ç¯ÍÑ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¤ß¤È¤·¡¢¿½ÀÁ¼ê¿ôÎÁ¤ò¤ª¤è¤½1Ëü6000±ß¤«¤é¤ª¤è¤½9000±ß¤Ë¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯ÍÑ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï¤ª¤è¤½4500±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÎË¡²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤²¼¤²¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¹ñºÝ´Ñ¸÷Î¹µÒÀÇ¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½Ð¹ñÀÇ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤òÍèÇ¯7·î¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£