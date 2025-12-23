¡ÈÅ¥¿ì¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¡É¤¬¼òÅ¹¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÇú¿ç¡¡¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¹ÔÆ°¡É¤¬À¤³¦ÅªÏÃÂê¤Ë¡Ä¥°¥Ã¥º¤âÇúÇä¤ì¤ÇÇä¤ê¾å¤²¡È4000¡ÉËü±ß¡¡¥¢¥á¥ê¥«
¤¢¤ëÆ°Êª¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇúÇä¤ì¡£¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï²¿¤ÈÌó4000Ëü±ß¡ª
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¼òÅ¹¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
11·îËö¤ÎÄ«¡¢½Ð¶Ð¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÜ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼òÉÓ¤¬¾²¤Ë»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å¹Æâ¤òÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÊØ´ï¤È¥´¥ßÈ¢¤Î´Ö¤Ç¡¢4ËÜ¤ÎÂ¤òÂç¤¤¯¹¤²Çú¿ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬Ãª¤ÎÃæÃÊ¤¢¤¿¤ê¤òÊª¿§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼òÉÓ¤¬»¶Íð¤¹¤ë¾²¤ò¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤¬¤¦¤í¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤â¡Ä¡£¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¡¢¾¯¤·¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤½¤¦¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥³¥Ã¥Á¤Ê¤É¹âµé¼ò¤ò°û¤ß´³¤·¤¿µó¤²¶ç¡¢¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÆ°¤·¤¿Æ°ÊªÊÝ¸î¶É¤Ï¡¢Å¥¿ì¤·¤¿¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤òÊÝ¸î¡£
¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô»þ´ÖÌ²¤Ã¤Æ¿ì¤¤¤¬¤µ¤á¤¿¸å¡¢ÌîÀ¸¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¡ÈÅ¥¿ì¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¡É¤Î¼Ì¿¿¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¹ÔÆ°¡É¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤Æ¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤Çµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È Ã¯¤À¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¶á¤¯¤ÇÉ¬¤ºµ¤¤ò¼º¤¦¤â¤Î¤À¡×
¡Ö°û¤ß¤¹¤®¤¿»þ¡¢Ã¯¤â¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¾ì½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ª¡×
º£²ó¤Î°ì·ï¤ò¼õ¤±¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î¶É¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÅ¥¿ì¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤òÀ©ºî¡£
¤¹¤ë¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ÎÁí³Û¤ÏÌó4000Ëü±ß¤Ë¤â¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤ÎÆ°ÊªÊÝ¸î»ÜÀß¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Î°û¤ß²á¤®¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 12·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë