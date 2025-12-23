H3¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¼ºÇÔ ±ÒÀ±ÊÝ¸î¥«¥Ð¡¼Ê¬Î¥¤¬¸¶°ø¤«
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÒÀ±¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¤ÎÊ¬Î¥¤¬¼ºÇÔ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛH3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡ÂÇ¤Á¾å¤²¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë2ÃÊÌÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÇ³¾Æ¤¬Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯Ää»ß¤·¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿±ÒÀ±¤òÍ½Äê¤Îµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡JAXA¤Ï¡¢±ÒÀ±¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¡Ö±ÒÀ±¥Õ¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç¤ÎÉé²Ù¤¬½¾Íè¤è¤ê¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¡¢¼ºÇÔ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í½ÃÇ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï±ÒÀ±¤¬¥í¥±¥Ã¥È¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë