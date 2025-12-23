¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î¿·ºî ¥í¥ó¥É¥ó¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊ¤ÌÌ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¡×¤Î¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÌäÂê¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥óÀ¾Éô¤Î·úÊª¤ÎÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥Ö¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÎÅßÊª¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¡£²°º¬¤Î¾å¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Ï22Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î³°¤Ë¤âÆ±¤¸ºîÉÊ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤ÎSNS¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹»Ù±ç¤Î³èÆ°²È¤é¤¬1974Ç¯¤Ë»ÔÆâ¤Î½»Âð´íµ¡¤òÁÊ¤¨¤Æ¥Ó¥ë¤òÀêµò¤·¤¿¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼¤Î¿·ºî¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë