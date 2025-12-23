¾å¹Ä¤µ¤Þ¡¢92ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡Î¾ÊÅ²¼¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡È¤ª½Ë¤¤¡É¡¡Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¼õ¤±·Ñ¤®¡Ä
23Æü¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬92ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î¾ÊÅ²¼¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÀçÆ¶¸æ½ê¤Ç¡È¤ª½Ë¤¤¡É
ÀçÆ¶¸æ½ê¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤äÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¡È¤ª½Ë¤¤¡É¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£23Æü¡¢92ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¤È7·î¤Ë¤Ï¡¢5Æü´ÖÆþ±¡¤ò¤µ¤ì¤¿¾å¹Ä¤µ¤Þ¡£µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿´¶Ú¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤Ê¤ë¡ÖÌµ¾É¸õÀ¿´¶Úµõ·ì¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ì®Çï¤¬¤Ï¤ä¤¯¤Ê¤ë¡Ö¾å¼¼ÀÉÔÀ°Ì®¡×¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌôÊª¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡Ä
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡È°ÖÎî¤ÎÎ¹¡É¤È¤·¤Æ²Æì¤äÄ¹ºê¤Ê¤É¤ò°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎºÝ¡¢¡È¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤«¤éÀï»þÃæ¤ÎÂÎ¸³¤äÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡É¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÅ²¼¡£
¡Ö¾å¹ÄÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¾ï¤Ë¹ñÌ±¤ò»×¤¤¡¢¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Ê¤ª°ìÁØÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤ª¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ë¬ÌäÀè¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¡¢³ÆÃÏ¤ò²ó¤é¤ì¤¿Î¾ÊÅ²¼¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ï¡¢²Æì°ÖÎî¤ÎÆü¤ä¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î¸¶Çú¤ÎÆü¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤ËÌÛ¤È¤¦¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î¡È°ÖÎî¤ÎÎ¹¡É¤ò¸«¼é¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
