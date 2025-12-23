ÅìµþÅÔ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë·¸¤ë½»Ì±ÀÇ¹µ½ü³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ã2160²¯±ß¡ä¤Ë¡ÄÅÔ³°¤Ø¤ÎÀÇ¶âÎ®½Ð¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡Ö¤°¤ë¤Ê¤Ó¡×¤¬ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤È»Ï¤á¤¿»î¤ß¤È¤Ï
ÅÔ³°¤Ø¤ÎÀÇ¶â¤ÎÎ®½Ð¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙÅìµþÅÔ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë·¸¤ë½»Ì±ÀÇ¹µ½ü³Û¤Ï2160²¯¤Ë¾å¤ê¡Ê¡ö¡Ë¡¢ÅÔ³°¤Ø¤ÎÀÇ¶â¤ÎÎ®½Ð¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¶·Ä´ºº·ë²Ì¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¼Â»Ü¡Ë
https://www.soumu.go.jp/main_content/001022811.pdf
°ìÊý¡¢2022Ç¯6·î¤è¤ê¡Ö¤°¤ë¤Ê¤Ó ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤òÌÜ»Ø¤¹¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©Å¹¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ò¡ÉÊÖÎéÉÊ¡É¤È¤·¤¿¡ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¡ä¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó¡£
2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¹Á¶è¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¿©»ö·ô·¿ÊÖÎéÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¹Á¶è»ØÄê¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¹Á¶è¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¤ª¿©»ö·ô·¿ÊÖÎéÉÊ¡×¤ò·ÇºÜ¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÎÍèË¬¼Ô¤«¤é¤Î´óÉÕ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹Á¶è¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó°ìÎã¡Ò½çÉÔÆ±¡Ó
¡ü¥ë¥«¥ó¥±
¡Ô¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¶¦ÄÌ¡Õ20,000±ßÊ¬¤ª¿©»ö·ô
´óÉí¶â³Û¡§ 105,400±ß
¼Ì¿¿¤Ï¡Ö¥ë¥«¥ó¥±¡×¡ÊÄó¶¡¡§¤°¤ë¤Ê¤Ó¡Ë
¡ü¥Ä¥ ¥·¥å¡¼¥ë ¥é¥á¡¼¥ë
¡Ô¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¶¦ÄÌ¡Õ30,000±ßÊ¬¤ª¿©»ö·ô
´óÉí¶â³Û¡§ 155,400±ß
¡üËãÉÛ½½ÈÖ ¤ª¤¶¤
¡Ô¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Õ30,000±ßÊ¬
´óÉí¶â³Û¡§155,400±ß
¡üÆüËÜÎÁÍýÉ©¾Â
¡Ô¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Õ10,000±ßÊ¬¤ª¿©»ö·ô
´óÉí¶â³Û¡§ 55,400±ß
¡ü½Ü¤ÎÌ£ ¤¤¤Á
¡Ô¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Õ20,000±ßÊ¬¤ª¿©»ö·ô
´óÉí¶â³Û¡§105,400±ß
¡ü¸ØÌ£»³
¡Ô¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Õ22,000±ßÊ¬¤ª¿©»ö·ô
´óÉí¶â³Û¡§ 115,400±ß
¤°¤ë¤Ê¤Ó¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤â»²²è°û¿©Å¹¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î»²²èÅ¹ÊÞ¤Î³«È¯¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó¡¡¹Êó¥°¥ë¡¼¥×
MAIL:pr@gnavi.co.jp