クリスマスに行きたいと思う「佐賀県の温泉地」ランキング！ 2位「武雄温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄んだ冬空に星が瞬き、いよいよクリスマスの足音が近づいてくる季節となりました。おしゃれなディナーもステキですが、雪景色を眺める露天風呂や豪華な地元の旬の味覚も、一年を締めくくる最高のご褒美になります。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う佐賀県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「竜宮城を思わせる赤極彩色の楼門が目印で一歩入ればファンタジーの世界に間切りこんだような気分がクリスマスには最高のシチュエーションになる」（50代回答しない／大阪府）、「SNSで見て気になったから」（20代男性／福岡県）、「綺麗なイルミネーションも楽しめる庭園がある温泉旅館もある為」（30代女性／大分県）といった声が集まりました。
回答者からは「とろりとした湯で、寒い季節に肌が潤いそうだから」（20代女性／長崎県）、「とろりとした日本三大美肌の湯で、老舗旅館と落ち着いた温泉街の雰囲気で、夜は静かで、しっとり大人のクリスマスに最適だからです」（60代女性／愛知県）、「一度行ったことありますが、良かったのでクリスマスのまた違う雰囲気に行ってみたいです」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う佐賀県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：武雄温泉／51票2位は、1300年以上の歴史を持ち、宮本武蔵やシーボルトも訪れたと伝わる名湯「武雄温泉」です。街のシンボルである朱塗りの「楼門」は、国の重要文化財に指定されており、夜にライトアップされた姿はクリスマスの夜を彩るのにふさわしい幻想的な美しさを放ちます。周辺には、モダンなデザインで人気の「武雄市図書館」など、温泉と併せて楽しみたいデートスポットも充実しており、知的な大人のクリスマス旅を演出してくれます。
回答者からは「竜宮城を思わせる赤極彩色の楼門が目印で一歩入ればファンタジーの世界に間切りこんだような気分がクリスマスには最高のシチュエーションになる」（50代回答しない／大阪府）、「SNSで見て気になったから」（20代男性／福岡県）、「綺麗なイルミネーションも楽しめる庭園がある温泉旅館もある為」（30代女性／大分県）といった声が集まりました。
1位：嬉野温泉／147票圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、「日本三大美肌の湯」の1つとして名高い「嬉野温泉」でした。トロトロとしたお湯は、入浴後につるつるの肌を実感できると、特に女性から絶大な支持を得ています。クリスマスシーズンには嬉野温泉駅周辺が灯りに包まれ、ロマンチックな雰囲気に。名物の「とろける豆腐」が味わえる温泉湯豆腐の朝食や、特産のおいしい嬉野茶を楽しみながら、心身ともに磨き上げるぜいたくな時間を過ごせます。
回答者からは「とろりとした湯で、寒い季節に肌が潤いそうだから」（20代女性／長崎県）、「とろりとした日本三大美肌の湯で、老舗旅館と落ち着いた温泉街の雰囲気で、夜は静かで、しっとり大人のクリスマスに最適だからです」（60代女性／愛知県）、「一度行ったことありますが、良かったのでクリスマスのまた違う雰囲気に行ってみたいです」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)