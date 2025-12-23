²½³Ø¤ÈÀ¸Êª³Ø¤ÎÍ»¹ç¸¦µæ¹Ô¤¦¾ì½ê¡ÄÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤ÇÌôÉÊ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉÓ¤¬¡ÈÇúÈ¯¡É 21～34ºÐ¤ÎÃËÀ3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤ÆµßµÞÈÂÁ÷
¡¡23ÆüÀµ¸áÁ°¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤ÎÅì»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç²½³ØÌôÉÊ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉÓ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢ÃËÀ3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»öÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°11»þ45Ê¬¤´¤í¡£¡Ö²½³ØÌôÉÊ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉÓ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âç³Ø¿¦°÷¤«¤é¤Î119ÈÖÄÌÊó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿ÉÓ¤ÎÇËÊÒ¤¬ÂÎ¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡¢21ºÐ¤«¤é34ºÐ¤ÎÃËÀ3¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤é¡§
¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¸¦µæ¤â¡Ë»÷¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤â¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿ÌôÉÊ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ó¼ýºÑ¤ß¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Î·ò¹¯Èï³²¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î¥±¥¬¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢ÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤¿Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£