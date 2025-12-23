¡¡23ÆüÀµ¸áÁ°¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤ÎÅì»³¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç²½³ØÌôÉÊ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉÓ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢ÃËÀ­3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»öÂÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°11»þ45Ê¬¤´¤í¡£¡Ö²½³ØÌôÉÊ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉÓ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âç³Ø¿¦°÷¤«¤é¤Î119ÈÖÄÌÊó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿ÉÓ¤ÎÇËÊÒ¤¬ÂÎ¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡¢21ºÐ¤«¤é34ºÐ¤ÎÃËÀ­3¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

³ØÀ¸¤é¡§
¡Ö¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¸¦µæ¤â¡Ë»÷¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤â¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢²½³Ø¤ÈÀ¸Êª³Ø¤ÎÍ»¹ç¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡ÖITbM¡×¤È¤¤¤¦Íý³ØÉô¤Î¸¦µæÅï¤Î4³¬¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¸³¼¼¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¥È¥é¥¯¥í¥í¥·¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÌôÉÊ¤ÎÉÓ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿ÌôÉÊ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ó¼ýºÑ¤ß¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Î·ò¹¯Èï³²¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î¥±¥¬¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢ÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤¿Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£