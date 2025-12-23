¡Ö»ä¡¢¤ª¤±¤¤¤Ï¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¤¬¿°È¾³«¤¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÇàÀë¸ÀáÃÏ¸µÌ±¤ÏÂç´¿·Þ¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¹ß¤ê¤ë¤ÎËº¤ì¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¤¬¡Ö»ä¡¢¡Ø¤ª¤±¤¤¤Ï¤ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃåÊª»Ñ¤ÇÀë¸À¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤±¤¤¤Ï¤ó¡×¤ÏµþºåÅÅÅ´¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢2000Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£25Ç¯12·î22Æü¤«¤é¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¡¢¤ª¤±¤¤¤Ï¤ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ±èÀþ¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¡£±èÀþ¤ÎÂçºåÉÜËçÊý»Ô½Ð¿È¤Î¿ÎÂ¼¤¬¡Ö¿·¤ª¤±¤¤¤Ï¤ó¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÎÂ¼¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËçÊý¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ°é¤Á¡¢¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿µþºåÅÅ¼Ö¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÆü¾ï¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤âÉé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¡Á´ò¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¿°¤òÈ¾³«¤¤Ë¤·¤¿±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¤¨¡¼¼ÓÏÂ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¤ª¤±¤¤¤Ï¤ó¡ª¡×¡Ö³ØÀ¸»þÂå¾è¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤ª¤±¤¤¤Ï¤ó¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¼Â²Èµ¢¤ë»þ¥Ý¥¹¥¿¡¼¸«¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¡ª¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¹ß¤ê¤ë¤ÎËº¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£