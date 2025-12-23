¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤·¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×YOSHIKIàÊÌ¿Íµé¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤Æ°ÜÆ°
¡¡X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬à¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤¿á¶á±Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ò´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿YOSHIKI¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ÜÆ°Ãæ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤¬Â¿¤¤YOSHIKI¤¬àÁÇ´éá¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¡¡´éÁ´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖYOSHIKI¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤·¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ê¤ó¤«¡ÄÊÌ¿Í¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£