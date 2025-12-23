¡Ö¤¦¤î¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡×¡ÖÄ¶Àä¥¥ì¥¤¡×à±ð¤ä¤«á½÷Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ËÈ¿¶Á¡Ö»ä¤è¤ê¥Þ¥À¥à´¶¤¢¤Ã¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê½÷À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹ÄÌ¤òµ¤¼è¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤ò
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·(49)¤¬½÷Áõ¤·¤¿à±ð¤ä¤«á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î´î·à»Ë¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÏ¢Åê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÆüÉÕ¤Ï¡Ö2013.4.28¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃãÈ±¤Ç¥Ü¥Ö¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤òÉÕ¤±¡¢±ð¤á¤«¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëà½÷Áõá»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥à¥í¤¬NHKBS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¡×(2013Ç¯)¤Ç¡¢ ¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤Î¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¡×¤ò±é¤¸¤¿»þ¤Î¤â¤Î¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÄÌ¤òµ¤¼è¤ê¡¢¥Ñ¥ó²°¤Î¿¦¿Í¤òÅÜ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡±ð¤á¤«¤·¤¤1Ëç¤Ë¡Ö¤¦¤î¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡×¡Ö¥à¥í¤µ¤ó¡¢Ä¶Àä¥¥ì¥¤¡×¡Ö»ä¤è¤ê¥Þ¥À¥à´¶¤â¡¢¥ª¥È¥Ê´¶¤â¤¢¤ë¡ÁÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê½÷À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂç¥¦¥±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£