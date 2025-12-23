¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈÌ¼¤Ë?¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¶Ã¤!¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤Çà¥Ñ¥Ñ¤Î¾Ð´éáÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¡Ö¥À¥Ç¥£¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¤À¤Í!¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦Àþ¤É¤³?¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¿·Á¯!¡×
¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡©¡×¾Ð´é¤Û¤³¤í¤ÖÂçÃ«
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBOSS¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢»×¤ï¤Ìà¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡ÖBOSS¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¤Î¥ê¡¼¥À¡¼S.COUPS¡Ê¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡Ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬¡ÖÃ¯¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³«Éõ¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çò¤¤¤¯¤Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡ÖS.COUPS¤¬¤³¤ì¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î?²Ä°¦¤¤¡ª¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡©¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤â¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È³ÎÇ§¤·È¢¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¶»¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡ª¡¡ËÍ¤Ë»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡ª¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤ÊÆ°²è!¡×¡Ö¤³¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¿·Á¯!¡×¡Ö¥À¥Ç¥£¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¤À¤Í!¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤«¤ï¤¤¤¤!¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦Àþ¤É¤³?¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È!»ä¤Î¹¥¤¤ÊÀ¤³¦¤¬°ì½ï¤Ë!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£