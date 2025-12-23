Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é28Ç¯...48ºÐ½÷Í¥àÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤á¶á±Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅÄÃæÈþÎ¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Þ¤¿¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¡×¾Î»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ª
ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤°¤ê¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤«¤é28Ç¯...¡£½÷Í¥¡¦ÅÄÃæÈþÎ¤(48)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¤â¤·¤âÇ¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢°§»¢¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä½Ð±é¼Ô¤È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÈþÎ¤¤µ¤ó¡¢Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÌþ¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÌîÂ¼èßºØ¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÅÄÃæÈþÎ¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Þ¤¿¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡1997Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤°¤ê¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²èŽ¤¥É¥é¥ÞŽ¤ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡£NHKBS¤Ç2003Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡×¤Ç¡¢½÷Í¥¡¦¥Á¥§Ž¥¥¸¥¦¤Î¿áÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£