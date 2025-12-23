Ä®ÀÇ¤ÎÂÚÇ¼½èÊ¬¤á¤°¤ê¡ÖÆ±À«Æ±Ì¾¡×¡ÖÀ¸Ç¯·îÆü¤âÆ±°ì¡×¤Î¡ÖÊÌ¿ÍÊª¡×¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¡Ä¡¡Ê¼¸Ë¡¦¾å·´Ä®
¡¡Ê¼¸Ë¸©¾å·´Ä®¤Ç¡¢Ä®ÀÇÂÚÇ¼¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤È¤ÏÆ±À«Æ±Ì¾¡¦À¸Ç¯·îÆü¤âÆ±°ì¤Ç¤¢¤ë¡ÈÊÌ¿ÍÊª¡É¤ÎÍÂ¶â¸ýºÂ¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ë¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å·´Ä®ÀÇÌ³²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä®ÀÇÌó£³Ëü±ß¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤ÎÂÚÇ¼½èÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢£±£±·î£·Æü¤ËÍÂ¶â¸ýºÂ¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·£±£²·î£±£°Æü¡¢¤½¤Î¸ýºÂ¤ÎÌ¾µÁ¿Í¤«¤é¡È¾å·´Ä®¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ëº¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤È¡Ö´Á»ú¤â´Þ¤áÆ±À«Æ±Ì¾¡×¤Ç¡ÖÀ¸Ç¯·îÆü¤âÆ±¤¸¡×¤Ç¤¢¤ëÊÌ¿ÍÊª¤Î¸ýºÂ¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÐÏ¿½»½ê¤ÎÍúÎò³ÎÇ§¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¸í¤Ã¤Æ¼è¤êÎ©¤Æ¤¿³Û¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÖ¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å·´Ä®ÀÇÌ³²Ý¤Ï¡Ö¸ýºÂÅÐÏ¿½»½ê¤ÈÂÚÇ¼¼Ô¤ÎÅÐÏ¿½»½ê¤ÎÍúÎò¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤òÊ£¿ô¿ÍÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£