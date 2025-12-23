¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡¢¡È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡É¤Ê¼«Âð¤Î¤æ¤ºÅò¤ËÈ¿¶Á¡¡ÅòÁ¥¤Ë²Ì¼Â¤¬¤´¤í¤´¤í¡Ö¤ï¤¡¡Á¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¹á¤ê¤â¤è¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤Î¡ÖÅß»ê¤ÎÆü¡×¤Ë¤æ¤ºÅò¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ï¤¡¡Á¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¹á¤ê¤â¤è¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¡È²Ì¼Â¤´¤í¤´¤í¡É¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê²ÆÌÚ¥Þ¥êÂð¤Î¤æ¤ºÅò
¡¡²ÆÌÚ¤Ï¡ÖÅò²°¤Î·Î¸Å¤Î¸å¡¢²æ¤¬²È¤Ï¡¢¤æ¤ºÅò¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É÷Ï¤¾ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÍáÁå¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤È¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤À¤¬¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤Ï16¸Ä¤â¤Î¤æ¤º¤¬¥×¥«¥×¥«¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¤Î¡È¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡É¤Ê¤æ¤ºÅò¤Ë¡Ö¤ï¤¡¡Á¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ®»Ò¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¹á¤ê¤â¤è¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¸ò¤¸¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
