¡ÚÂ®Êó¡Û·Ù»ëÄ£Ë½ÂÐ²Ý·ÙÉôÊä¤ÎÃË¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡¡Åö»þ¤Î¾å»Ê11¿Í¤â½èÊ¬¡¡¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤ËÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤«¡¡·Ù»ëÄ£
·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Î·ÙÉôÊä¤ÎÃË¤¬¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÉ÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤ËÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï·ÙÉôÊä¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤¿¤Î¤ÏË½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Î¿ÀÊÝÂçÊå·ÙÉôÊä¡Ê43¡Ë¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ëµðÂç¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤¬³«È¯¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¡¢ÁÜººÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤Î²èÁü¿ôËç¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Åö»þ¤ÎÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤À¤Ã¤¿·¸Ä¹¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤Î²ü¹ð¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢²ÝÄ¹¤ä´ÉÍý´±¤Ê¤É10¿Í¤â´ÆÆÄÀÕÇ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·±²ü¤äÃí°Õ¤Ê¤É¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ÀÊÝ·ÙÉôÊä¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤«¤éº£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯4·î¤Þ¤Ç¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÊó¹ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡ÖÁ´¹ñ·Ù»¡¤ò¤¢¤²¤ÆÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¡¢¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹Ô°Ù¤Ç¸·Àµ¤Ë½èÊ¬¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê´ÉÍý¤äÃ´Åö¤¹¤ëÁÜºº°÷¤ËÅ¬³ÊÀ¤¬¤¢¤ë¤«»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢´´Éô¤¬·è¤á¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¿ÀÊÝ·ÙÉôÊä¤Î¼«Âð¤òÁÜº÷¤·¤¿ºÝ¤Ë¸½¶â900Ëü±ß¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÁÜºº¾ðÊó¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£