国際音楽賞『MAJ』来年6・13開催、NHK総合で生放送へ
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（以下、MAJ）が2026年6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される。Grand Ceremonyの様子が、NHK総合で生放送されることが決定した。
「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを『TOYOTA ARENA TOKYO』にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを『TOKYO DREAM PARK』で開催する。
昨年に引き続き、Grand Ceremonyの模様をNHKにて生放送する。Grand Ceremonyでは、主要部門をはじめとする最優秀賞の発表をライブで伝えるほか、日本を代表する豪華アーティストたちのスペシャル・パフォーマンスも届ける。なおGrand Ceremonyの模様は、NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信予定。
授賞式以外にも、2026年6月8日（月）から13日（土）は、アワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも開催する。
●「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」主要6部門の結果
「最優秀楽曲賞」
Bling-Bang-Bang-Born ／ Creepy Nuts
「最優秀アーティスト賞」
Mrs. GREEN APPLE
「最優秀ニュー・アーティスト賞」
tuki.
「最優秀アルバム賞」
LOVE ALL SERVE ALL ／ 藤井 風
「Top Global Hit from Japan」
アイドル ／ YOASOBI
「最優秀アジア楽曲賞」
Supernova ／ aespa
