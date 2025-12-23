元NMB48・吉田朱里、『よんチャンTV』で産休入りを報告「頑張ります！」 9月に第1子妊娠を発表
元NMB48のメンバーで、モデル・タレントの吉田朱里（29）が23日、火曜レギュラーを務めるMBSテレビ『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）に出演。産休入りを報告した。
【写真】ぴったりワンピース姿で“ふっくらお腹”を披露した吉田朱里
2025年内で火曜日の放送はきょうが最後。河田直也アナウンサーが「吉田朱里さん、あかりんが出産のためしばらくお休みになります」と報告した。吉田は「そうなんです。すみません」と恐縮しつつ「頑張って帰ってきて、違う方面のコメントも残せるように頑張りたいなと思います！」と親となる覚悟を見せた。
ただ親になることについて「全然実感ないです。でも頑張ります！」とにっこり。スタジオでとなりの座っている、子どもを持つロザン・宇治原史規や沢松奈生子に対して「帰ってきたら質問攻めにしちゃうかもですけど、よろしくお願いします」と言うと、沢松は「頑張れ！」とエールを贈った。
吉田は1996年8月16日生まれ、大阪府出身。NMB48の1期生として活躍し、2020年12月に卒業。モデルなどのほか、ブランドプロデュース、YouTuber、インフルエンサーなどとして多彩に活動。24年4月に一般男性との結婚を発表していた。25年9月2日に『よんチャンTV』と自身のYouTubeの動画で第1子の妊娠を報告していた。
