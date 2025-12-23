“今年の顔”森香澄、純白ドレスで大阪登場…「美しいですー！」 光り輝く馬と2ショット
タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が21日、KITTE大阪で行われた『JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse』点灯式にスペシャルゲストとして登場した。
【写真多数】年末の大阪で馬のイルミに点灯…大忙しの森香澄
森は、純白ドレスで登場し「美しいですー！」と絶賛されると、「ありがとうございます」とにっこり。
今年は、ドラマ『年下童貞くんに翻弄されてます』で主演を務めたほか、『奪い愛、真夏』『死ぬまでバズってろ!!』など俳優として躍進。バラエティー番組でも引っ張りだこで、「日経トレンディ」が選ぶ「2025年 今年の顔」に選出された。
「ありがたいことに作品も続けて入らせていただけて、いろんなバラエティー、イベントにも出させていただいた」と感謝を伝えた。クリスマスも仕事だという。
この日、阪神競馬場をアピールするイルミネーションが点灯。“幼い頃に物語の中で見た馬のいる風景”をテーマに幻想的な空間を演出し、高さ2メートルのビッグフラワーやイルミネーションドームに加え、メインモニュメントとしてクリスタルのように光り輝く馬が登場し、会場全体を華やかに彩った。25日まで開催。
【写真多数】年末の大阪で馬のイルミに点灯…大忙しの森香澄
森は、純白ドレスで登場し「美しいですー！」と絶賛されると、「ありがとうございます」とにっこり。
今年は、ドラマ『年下童貞くんに翻弄されてます』で主演を務めたほか、『奪い愛、真夏』『死ぬまでバズってろ!!』など俳優として躍進。バラエティー番組でも引っ張りだこで、「日経トレンディ」が選ぶ「2025年 今年の顔」に選出された。
この日、阪神競馬場をアピールするイルミネーションが点灯。“幼い頃に物語の中で見た馬のいる風景”をテーマに幻想的な空間を演出し、高さ2メートルのビッグフラワーやイルミネーションドームに加え、メインモニュメントとしてクリスタルのように光り輝く馬が登場し、会場全体を華やかに彩った。25日まで開催。