¡Ö¼Ö¤¬³³²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×Å¾Íî¤·¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¼ÖÆâ¤«¤é58ºÐÃËÀ¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡¡¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®»Ô
12·î23ÆüÄ«¡¢¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤Ç³³¤Î²¼¤Ë¼Ö¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼ÖÆâ¤«¤é58ºÐÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î23Æü¸áÁ°7»þÈ¾²á¤®¡¢½½ÆüÄ®»ÔÆîÆªºä¤Î³³¤Î²¼¤Ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤¬¤¬¤±²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¡£
¼ÖÆâ¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Ï58ºÐÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç30¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£