¡È¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾É¡É»à¼Ô¡¦µÙ¶È¼Ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë º£Ç¯1·î¤«¤é10·î¤Ç·×1537¿Í¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÂÐºö¶¯²½¤Î¸¡Æ¤²ñ¤ò½é³«ºÅ
º£Ç¯¡¢¿¦¾ì¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»àË´¤·¤¿¿Í¤ä»Å»ö¤ò4Æü°Ê¾åµÙ¤ó¤À¿Í¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ1500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿¦¾ì¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»àË´¤·¤¿¿Í¤ä»Å»ö¤ò4Æü°Ê¾åµÙ¤ó¤À¿Í¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ1537¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢2005Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»àË´¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç30¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤ä´ë¶ÈÂ¦¤ÎÂåÉ½¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¤ò½é¤á¤Æ³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¤«¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤«¤é´ë¶È¤¬ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
