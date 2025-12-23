Ç½ÅÐÃÏ¿Ì»à¼Ô¡¢698¿Í¤Ë¡¡¹ë±«¤Ï20¿Í¡¢´ØÏ¢»àÇ§Äê
¡¡ÀÐÀî¸©¤Ï23Æü¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¿´¿È¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¡×¤¬¿·¤¿¤Ë6¿ÍÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô¤ÏÀÐÀî¡¢¿·³ã¡¢ÉÙ»³3¸©¤Ç·×698¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÏÆ±Æü¡¢ºòÇ¯9·î¤Î¹ë±«¸å¤Ë»àË´¤·¤¿90Âå°Ê¾å¤Î1¿Í¤ò´ØÏ¢»à¤ÈÇ§Äê¡£¹ë±«¤Î»à¼Ô¤ÏÀÐÀî¤ÇÎß·×20¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤Î´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎØÅç»Ô3¿Í¡¢¼·Èø»Ô2¿Í¡¢·ê¿åÄ®1¿Í¡£¤³¤Î¤¦¤Á¼·Èø»Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÃÇ¿å¤¬Â³¤¯¼«Âð¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤Ê¤É¤Ç¿´¿È¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¡¢¿©»öÎÌ¤äÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¹ë±«¤Î´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÏÃÏ¿Ì¤Ç¤Î¼ÖÃæÇñ¤ä¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤ëÅ¾µï¤Ê¤ÉÅÙ½Å¤Ê¤ëÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ç¿´¿È¤ËÉé²Ù¤¬À¸¤¸¡¢¿´ÉÔÁ´¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£