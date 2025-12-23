À¸ÅÌ¥¹¥«¡¼¥ÈÅð»£¤Ç¹â¹»¶µÍ¡ÌÈ¿¦¡¡¿ÀÆàÀî¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡×
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï23Æü¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¸©Î©À¸ÅÄ¹â¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤äÂ¾¹»¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤é¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Î×»þÅªÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤Î²ÖÅçÍÔÊ¿¶µÍ¡¡Ê31¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤·¤¿¡£4¿Í¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ËÂ¾¤ÎÊýË¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µÍ¡¤Ï4·î¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç¾®·¿¥«¥á¥é¤ò»È¤¤À¸ÅÌ¤ò»£±Æ¡£6¡Á9·î¤Ë¤â2ÅÙ¡¢¼Ì¤·¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ»Ô¤Î¹â¹»¤ò»äÅª¤ËË¬Ìä¤·¡¢½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò»£±Æ¡£Íè¾ì¼Ô¤¬ÌÜ·â¤·¡¢È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅìµÞÅì²£ÀþÅÅ¼ÖÆâ¤Ç1¡Á11·î¡¢Ê£¿ô¤Î½÷À¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¸©Î©¹â¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¡Ê59¡Ë¤â23ÆüÉÕ¤ÇÄä¿¦1¥«·î¤È¤·¤¿¡£