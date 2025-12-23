お笑いコンビ「ダイアン」のユースケ（48）と津田篤宏（49）が22日に放送されたTBSラジオ「ダイアンのTOKYO STYLE」（月曜後11・30）に出演。「今年の漢字」について話した。

12日に日本漢字能力検定協会から発表された2025年の世相を1字で表す「今年の漢字」が日本各地で熊の出没が相次ぎ、人身被害者数、死者数とも過去最多となった「熊」になったことについてユースケは「今年の漢字、熊。一番最初に俺が言ったやつか熊ちゃう？って。投票制というか一般の方がこれやったって、清水寺の人は書くだけで別にその人が決めてるわけじゃないっていうことでしょ」とコメント。

続けて「これって何年か後に見返したときに、そうかこの年これやったなとかそういうのを思い出すための漢字でもあるよね“この年熊がすごかったんや”みたいな」と話すと、津田からは「来年以降収まるんやったらまたアレやけどな、これ以上被害増えていっていたらもう…(2025年の熊被害を)思い出すって感じもないやん、当たり前になってしまうやんかそれが」と声が上がった。

ユースケは「まぁでももし今後続くとしたらその初年度というか、このときひどかったみたいな」と話した。

1995年に始まった今年の漢字は31回目。協会のウェブサイトなどで全国から募集し、最多得票の字を選ぶ。応募総数は18万9122票で、熊は2万3346票を集めた。生物を示す漢字が入ったのは2003年、阪神のリーグ優勝で選ばれた「虎」以来。生物本来の意味での選出は初となった。