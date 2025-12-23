»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢£·ºÐ¤Ç½Ð±é¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ç¡Ö¥¢¥á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡¤ª¤Í¤À¤ê¤Ï¾¾¤¿¤«»Ò¤«¤é¡©
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê20¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£7ºÐ¤Îº¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿VTR¤ò¸«¤Æ¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
À÷¸ÞÏº¤Ïº£²ó¤¬5²óÌÜ¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î1¿Í¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤ÎÄ¹ÃË¡¢ÁÄÉã¤Ï2ÂåÌÜ¾¾ËÜÇòóÀ
12Ç¯¤ËÁÄÉã¤Î¾¾ËÜÇòóÀ¡ÊÅö»þ¡¡¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ë¤È½Ð±é¤·¤¿VTR¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ7ºÐ¤À¤Ã¤¿À÷¸ÞÏº¡Ê¾¾ËÜ¶âÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¹õÌø¤«¤é¡Ö»ä¤Ë²¿¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤¿¡¼¤¿¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÇìÊì¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¤ÎVTR¤ò¸«¤Æ¡¢¹õÌø¤¬¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Î¥¢¥á¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯²È¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¹õÌø¤¬¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¾®¤µ¤¤¤â¤ó¤Í¡¢¤¢¤Î»þ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¤³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥¦¥Á¤ÎÇìÊì¤Ë¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤Ë¡ØÅ°»Ò¤µ¤ó¤Ë¡È¥¢¥á¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥á¤¯¤ì¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹õÌø¤¬¡Ö¤½¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë½Ð¤¿¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤«¤é¡£¥Õ¥Õ¥Õ¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¤ï¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£