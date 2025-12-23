Ä¾Àîµ®Çî¥¢¥Ê¹ðÇò¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×£´·î¤ËÊ¡Åç¤«¤é¾åµþ¤â²Ù¤Û¤É¤¿Ê¤Þ¤º
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ä¾Àîµ®Çî¤¬23Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Önews every¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¡Ö2025Ç¯¥¤¥é¥¤¥éÂç¾Þ¡×¤ÎÏÃÂê¤ò¾Ò²ð¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿¹·½²ð¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÄ¾Àî¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¡©¡¡²¿¤«¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸µÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ¾Àî¤Ï¡Ö4·î¤Ë¤³¤Ã¤Á¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¿¹¥¢¥Ê¤¬¡Ö4·î¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢Ä¾Àî¤Ï¡ÖÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡£ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö²Ù¤Û¤É¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÀäÂÐ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¾Àî¤Ïº£Ç¯3·î¤ËÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¿¦¤·¡¢º£Ç¯¤«¤éÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£