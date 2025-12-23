FANTASTICSÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ö²ñ¤¦¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡×M!LK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡ 2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¸¤å¤¦¤±¤¤Âº¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/23¡ÛFANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼·Å¿Í¤Î²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»³Ãæ¤ò½ËÊ¡¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½À¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë²ñ¤¦¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡ª¡ªºÇ¶á²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¤ªÆù¤¤¤³¤¦¤Í¡£¤¸¤å¤¦¤±¤¤¥³¥ó¥Ó¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¼è¤Ã¤¿°¦¾Î¤òÅº¤¨¤Æ·ë¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢»³Ãæ¤ÏÌÚÂ¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤±¤¤¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÆùÔú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤°¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö°»¿§¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊMBS¡¿2023¡Ë¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤òÇ®±é¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡ÊMBS¡¿2025¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLiKE LEGEND¡×¡Ê¥é¥¤¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¿ÄÌ¾Î¡§¥é¥¤¥¯¥ì¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤¿Æ¸ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¸¤å¤¦¤±¤¤Âº¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â´Ø·¸Â³¤¤¤Æ¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö°»¥Ñ¥é2´üÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼·Å¿Í¤Î²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»³Ãæ¤ò½ËÊ¡¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½À¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë²ñ¤¦¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡ª¡ªºÇ¶á²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¤ªÆù¤¤¤³¤¦¤Í¡£¤¸¤å¤¦¤±¤¤¥³¥ó¥Ó¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¼è¤Ã¤¿°¦¾Î¤òÅº¤¨¤Æ·ë¤ó¤À¡£
2¿Í¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö°»¿§¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊMBS¡¿2023¡Ë¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤òÇ®±é¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡ÊMBS¡¿2025¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLiKE LEGEND¡×¡Ê¥é¥¤¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¿ÄÌ¾Î¡§¥é¥¤¥¯¥ì¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤¿Æ¸ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÌÚÂ¼·Å¿Í¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
ÌÚÂ¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¸¤å¤¦¤±¤¤Âº¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â´Ø·¸Â³¤¤¤Æ¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö°»¥Ñ¥é2´üÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û