25年ぶり復活「炎のチャレンジャー」総勢31人の挑戦者発表 ACEes・GENERATIONS・櫻坂46らが“8時間耐久ガチンコかくれんぼ”
【モデルプレス＝2025/12/23】テレビ朝日の人気番組「ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円！！」が25年ぶりに復活し、2026年1月12日夜にスペシャル番組『炎のチャレンジャー』として放送。この度4大競技の1つとして「芸能人31名vs出川最強捜索隊 8時間耐久ガチンコかくれんぼ〜最後まで隠れ切れたら1000万円〜」を敢行することが発表され、総勢31人のチャレンジャーリストが公開された。
【写真】timelesz菊池風磨、12月上旬イベントで初披露した新ヘア姿
1995年10月〜2000年3月にレギュラー放送され、2001年1月には復活スペシャルも放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録（※ビデオリサーチ調べ 関東地区）。日本中を席巻した伝説の人気バラエティー「炎のチャレンジャー」が、2026年1月12日のスペシャル番組では、南原清隆×菊池風磨（timelesz）の初タッグMCを迎え、25年ぶりにスケールアップ復活する。なんと今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々と【チャレンジャー】として参戦。平成の日本を熱狂させた激ムズ名物企画「電流イライラ棒」をはじめ、渾身の4大企画に挑戦する。
8時間隠れ切り、1000万円を獲得する者は現れるのか。槙野智章、糸井嘉男、豊ノ島、ACEes、GENERATIONS、櫻坂46、鬼越トマホーク、エル・デスペラードら31人の勇者が全力で参戦する。
かたや、チャレンジャーたちを徹底的に追う鬼は、隊長・出川哲朗＆副隊長・劇団ひとりが率いる最強捜索隊。「この番組は正直、めちゃくちゃお金がかかってます！ 同じ事務所の後輩にだけは絶対に1000万円を獲ってほしくない！！」（出川）、「俺はこういうテレビがやりたかったんです！」（劇団ひとり）とそれぞれ気合バリバリ、喜々として捜索に乗り出す。
そんな彼らを飯尾和樹（ずん）、土屋アンナ、板倉俊之（インパルス）、藤本敏史（FUJIWARA）、春日俊彰（オードリー）が全力サポート。伝説の刑事たちやペット探偵、自衛官、日本かくれんぼ協会の会員など、各界の精鋭たちとガッチリ手を組み、チャレンジャーを次々と追い込んでいくことに。看板に偽りなし。泣く子も黙る最強捜索隊は、チャレンジャーたちを1人残らず捕らえることができるのか？最後の最後まで何が起こるか分からない「8時間耐久ガチンコかくれんぼ」。手に汗握る超絶ドラマチックな一部始終を見ることができる。（modelpress編集部）
榎本淳（青色1号）、仮屋そうめん（青色1号）、カミムラ（青色1号）、青木マッチョ、糸井嘉男、浮所飛貴（ACEes）、作間龍斗（ACEes）、深田竜生（ACEes）、エル・デスペラード、金ちゃん（鬼越トマホーク）、良ちゃん（鬼越トマホーク）、おばたのお兄さん、お見送り芸人しんいち、河合郁人、大園玲（櫻坂46）、向井純葉（櫻坂46）、守屋麗奈（櫻坂46）、小宮浩信（三四郎）、スターライト・キッド、中務裕太（GENERATIONS）、武井壮、豊ノ島、青山フォール勝ち（ネルソンズ）、ハシヤスメ・アツコ、槙野智章、草薙航基（宮下草薙）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、村山輝星、団長安田（安田大サーカス）、ゆきぽよ、ワタリ119
【槙野智章】
絶対に1000万円を獲る自信があります！サッカーのときも相手にマークされても背中を取って見つからないようにしてきたので、それを活かして1000万円とります！
【浮所飛貴（ACEes）】
こんなにガチで臨むロケは初めて。ハラハラドキドキしています。隠れ場所は150点だと思うので、誰も見つけられないはず。1000万円を獲って、メンバーと海外旅行に行き、エスコートしたいです。
【作間龍斗（ACEes）】
人生で初めて1000万円を懸けた挑戦に臨みます！ メンバーとVFX映像を撮っているのですが、今の機材だと重いので、高性能な機材を買って、グループに還元したいです！
【深田竜生（ACEes）】
賞金1000万円と聞いた瞬間は冗談だと思いましたが、ガチだと知って気合十分です。賞金が獲れたら、グループのYouTubeや衣装に使いたい！ とか言いながら、自分用に使っちゃうかも（笑）。
隊長：出川哲朗
副隊長： 劇団ひとり
A班：飯尾和樹（ずん）、佐々木成三（刑事コメンテーター／元埼玉県警 捜査第一課刑事）、
秋山博康（犯罪評論家・コメンテーター／元徳島県警 捜査一課警部 リーゼント刑事）
B班：土屋アンナ、板倉俊之（インパルス）、ペット探偵
C班：藤本敏史（FUJIWARA）、自衛隊レンジャー
D班：春日俊彰（オードリー）、日本かくれんぼ協会会員
