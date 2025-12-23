チョコプラ長田、総額664.5万円の新車購入「駐車場8台ある」発言に反響相次ぐ「セレブすぎる」「お目が高い」
【モデルプレス＝2025/12/23】お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が12月21日、お笑いトリオ・パンサー向井慧とともに運営するYouTubeチャンネル 「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」を更新。新しい車を購入することを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】45歳人気吉本芸人「金銭感覚が違う」“総額664.5万円”新車購入
この日は「2025年車納め 長田がまた買っちゃいました。」と題し、不定期に投稿される「長谷川長田のセカンドガレージ」としてシソンヌの長谷川忍とともに登場した長田。10月に収録中の事故で剥離骨折しているため、この日の動画も松葉杖という痛々しい姿ながら「はい、GRヤリス、買う！」と、トヨタの「GRヤリス」の購入を溌剌と宣言。早速長谷川から「お前買いすぎだよ、さすがに！」とツッコまれた。
ディーラーとともに資料を見ながらGRヤリスのへのオプションなどを決めていった長田。最終的な見積もりが「664万5170円」であると告げられると「お安い！」ときっぱり。納車はちょうど骨折の傷も癒える2026年の1月だというが、長谷川からすでに何台も車を所有している長田が新しい車を置く駐車場があるのかと質問されると「うん、駐車場8台ある」とサラリと即答し、長谷川を驚かせる場面もあった。
この動画に、ファンからは「さすがお目が高い」「本当に車が好きなんだね」「また買ったの？」「ビッグな男は違う」「駐車場8台は驚く」「セレブすぎる」「金銭感覚が違う」などの反響が寄せられている。
TBSは10月26日、「『SASUKE2025』（年末 全国ネット放送予定）の本番収録中に、チョコレートプラネット長田庄平さん（吉本興業 所属）が怪我をされました」と報告。「1stステージ挑戦中 第2エリアのローリングヒルに飛び移る際」の事故だったことを説明している。また、長田は同日に自身のX（旧Twitter）にて「年甲斐も無く張り切ってしまいファミコンのコントローラーのスタートボタンぐらいの骨が剥がれました」と現状を伝えつつ「自力では歩けるぐらいですのでご心配無用です」と現在の容態を報告していた。（modelpress編集部）
