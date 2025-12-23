ドル円が再び下押し、一時１５５．６５レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時155.65レベルと本日の安値を再び更新した。東京市場では157.08付近を高値に155.91付近まで下落。その後の戻りは156.20付近で上値を抑えられた。 その他主要通貨にもドル安や円高の動きが波及している。ユーロドルは1.1789レベルに高値を更新。一方、ユーロ円は183.44レベルに安値を更新。



片山財務相が昨日のブルームバーグ・インタビューや本日の会見などで最近の円安を「ファンダメンタルズを反映しない投機的な動き」と断じ、過度な変動には「断固たる措置をとる」と述べたことや、介入権限について「フリーハンド」であると強調したことが円を買い戻す動きにつながっている。



USD/JPY 155.68 EUR/JPY 183.48 EUR/USD 1.1788

