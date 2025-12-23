¹âÃÎ»ÔµÄ²ñ Ìó24²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò²Ä·è Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬ÇÛÊ¬¤¹¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤òÀè¹Ô¤·¤Æ³èÍÑ¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»ÔµÄ²ñ¤Ï12·î23Æü¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÌó24²¯±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¡¢ÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»ÔµÄ²ñ¤Î12·îÄêÎã²ñ¤Ï¡¢12·î23Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢Áí³Û23²¯9800Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊäÀµÍ½»»¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó8²¯±ß¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬ÇÛÊ¬¤¹¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤òÀè¹Ô¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¡¦3·îÊ¬¤Î³Ø¹»µë¿©Èñ¤äÊÝ°éÎÁ¤ÎÌÈ½ü¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£·¬Ì¾Î¶¸ã ¹âÃÎ»ÔÄ¹
¡Öº£ÄêÎã²ñ¤ÇÊäÀµ¤·¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Ï¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î½éÆ°¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÉý¹¤¤»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤ÄÉ²Ã¤Î»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¹âÃÎ»Ô¤Ø¤Î½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Î¤¦¤Á¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¹âÆÂÐºö¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤ë¡ÖÆÃÊÌ²Ã»»¡×¤Ï12²¯±ß¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ç¤Ïº£¸å¡¢À¯ÉÜ¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤ÎÀ§Èó¤â´Þ¤á¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯1·îËö¤ËÎ×»þµÄ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¿³µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£