2025Ç¯1·î¡¢ºë¶Ì¸©¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥É¥íー¥ó¤Ç¤Î²¼¿åÆ»´É¤ÎÄ´ºº¤¬¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯1·î¤Ëºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©¤Î´ÙË×»ö¸Î¤Ç¤ÏÅ¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¿åÆ»´É¤¬Éå¿©¤·ÇËÂ»¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÏÅ¾Íî¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÁÜº÷¤ä»ö¸Î¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®·¿¥É¥íー¥ó¤Ç¤Î²¼¿åÆ»´É¤ÎÄ´ºº¤ò½é¤á¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡TOSÅÏÊÕ°ìÊ¿µ¼Ô
¡ÖäÆ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥íー¥ó¤¬¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤ÎÃæ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ²¼¿åÆ»´É¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×
¤³¤Î¥É¥íー¥ó¤Ï¶¹¤¤¾ì½ê¤ÎÃæ¤òÈô¤Ó¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¾·Â1.35¥áー¥È¥ë¤Î²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤òÈô¹Ô¤·¡¢¤ª¤è¤½30¥áー¥È¥ë¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÇËÂ»¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÂçÊ¬»Ô¾å²¼¿åÆ»¶ÉÅì³¤ÎÓÀµ¸÷¤µ¤ó
¡Öº£¸å¤â±ø¿å´É¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤Æ´ÙË×»ö¸Î¤Ê¤É¤Î´í¸±²Õ½ê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢²¼¿åÆ»´É¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º£¸å¡¢±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï2026Ç¯1·î¤ËÊ¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
