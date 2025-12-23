Åð»£¤Îº´²ì¸©¶µ°Ñ¿¦°÷¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¡¡ÍÇÏ²¹Àô¤ÇÆþÍá½÷ÀÁÀ¤¦
¡¡º´²ì¸©¤Ï23Æü¡¢Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¿À¸Í»Ô¤ÎÍÇÏ²¹Àô¤ÇÆþÍáÃæ¤Î½÷À¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤ÎÄ¾ÅÄÂóÌ¦²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡Ê25¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£11·î¡¢ÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºá¤Ç¿À¸Í¶è¸¡¤ËÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¿À¸Í´ÊºÛ¤«¤éÈ³¶â50Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¡¢Ç¼ÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È11·î7Æü¸áÁ°¡¢¥Û¥Æ¥ëÍá¾ì¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¤ÆþÍáÃæ¤Î½÷À¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£¸©¶µ°Ñ¤Ë¡ÖÈÈ¹Ô¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀõ¤Ï¤«¤Çµö¤µ¤ì¤¶¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£