年始を飾る紀州の“ＧＰ”も必見−。開設７６周年記念「Ｇ３・和歌山グランプリ」が２０２６年１月９日から１２日まで、和歌山競輪場で開催される。このＰＲのため、和歌山県公営競技事務所の中西俊文次長ら関係者が２３日、タレントの桜井奈津を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

来年のＳ班からは脇本雄太（福井）、南修二（大阪）の近畿勢に加えて、２２年覇者の郡司浩平（神奈川）と３人が参戦。競走得点で上位に位置する松井宏佑（神奈川）、松本貴治（愛媛）あたりも当然、注目の存在だ。

節間のスペシャル予想会などに出演する桜井は「バンクがリニューアルして最初の記念で１０〜１２日は３連休。楽しみですよね」とうなずく。推しにはＫＥＩＲＩＮグランプリ（平塚）から転戦する南と「きのう（２２日＝Ｆ１決勝７着）まで力強い走りを見せていて、新バンクでの経験もプラスに働くはず」と中西大（和歌山）を挙げた。

今年は開催日程的に立川記念（鳳凰賞典レース＝１月４〜７日）から中１日での施行とあって相乗効果が期待される。イベントには“黒のカリスマ”蝶野正洋（１０日）のほか、元阪神選手からは秋山拓巳ベースボール・アンバサダー（１１日）と、本紙評論家の糸井嘉男スペシャルアンバサダー（１２日）らが来場。糸井氏は同日、ソフトバンクなどで活躍した内川聖一氏とトークショーを行うだけに、さながら“日本シリーズ”の様相！？なお、売り上げ目標は６５億円に設定している。