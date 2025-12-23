¼è°úÀè½¾¶È°÷¤òÎÁ¶â¼è¤êÁ÷·Þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¸µ±Ä¶È½êÄ¹¤é2¿ÍÉÔµ¯ÁÊ¡¡ÅìµþÃÏ¸¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¦È¯Îã¤¬¤Ê¤¤°ãÈ¿·ÁÂÖ¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¡×
¹ñ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤º¡¢ÎÁ¶â¤ò¤È¤Ã¤Æ¼è°úÀè¤Î½¾¶È°÷¤òÁ÷·Þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¸µ±Ä¶È½êÄ¹¤é¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¸µ±Ä¶È½êÄ¹¤Ç33ºÐ¤ÎÃËÀ¤È49ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¹ñ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ºÎÁ¶â¤ò¤È¤Ã¤Æ¼è°úÀè¤Î²ñ¼Ò¤Î17¿Í¤ò»Å»ö¤Ç»È¤¦·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÁ÷·Þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ23ÆüÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¦È¯Îã¤¬¤Ê¤¤°ãÈ¿·ÁÂÖ¤ÇÅö»ö¼Ô¤é¤Ë°ãË¡À¤ÎÇ§¼±¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢º£²ó¤Î±¿Á÷¹Ô°Ù¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¤ä¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£