6月に子連れ再婚を発表した、タレントでブロガーの小林礼奈（あやな、33）が23日、自身のブログを更新。第2子出産を発表した。

23日午後5時45分に「緊急の帝王切開で出産しました。妊娠高血圧症候群になり、緊急で入院してそのまま帝王切開で出産しました」と書き出し、ベッドに横たわる写真を公開。続けて「手が麻酔で動きにくいので代理で夫が書いてます。母子ともに無事です」とつづった。

23日午後1時32分に「血圧の数値が高過ぎて危険とのことで…緊急で入院」とつづっていた。

小林は16年7月にお笑いコンビ、流れ星☆のたきうえ（年齢非公表）と結婚と妊娠7カ月を発表。同年9月に第1子女児を出産。20年10月に離婚を発表していた。そして今年の6月末、自身のブログで婚姻届を提出し、8歳年下の男性と結婚したと発表。今年6月には第2子妊娠を発表していた。

小林は23年2月、同4月の長岡市議会選挙出馬を予定していたが断念。4年後を目指すとした。小林はブログで出馬断念の理由は元夫などと記述。たきうえからブログの投稿をめぐって名誉毀損（きそん）で訴えられていたが、ブログのメッセージボードに謝罪文を半年間掲載することを条件に和解した。