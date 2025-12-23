kindle¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö±§ºê¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥»ー¥ë¤¬¼Â»ÜÃæ¡ªÁ´´¬¹ØÆþ¤ÇÌó40¡óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È
³«ºÅÃæ
¡¡Amazon¤Îkindle¥¹¥È¥¢¤Ç¾æ»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö±§ºê¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥»ー¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤Î1´¬¤«¤é13´¬¤Þ¤Ç¡£1´¬¤ÇÌó88¥Ñー¥»¥ó¥ÈÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ë591¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µ¡¢6´¬¤«¤é13´¬¤Þ¤Ç¤ÇÌó47¥Ñー¥»¥ó¥ÈÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ë351¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á´13´¬¤ò°ì³ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Ìó40¥Ñー¥»¥ó¥ÈÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë3,669¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1·î9ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·14´¬¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£