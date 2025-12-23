¿å¸ÍGK¾¾¸¶½¤Ê¿¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤¯¤éJ1¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï23Æü¡¢GK¾¾¸¶½¤Ê¿¤ÈJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾¸¶¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿º£µ¨¤ÎJ2¤Ç7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢¾¾¸¶½¤Ê¿¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÏÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Íèµ¨¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Íèµ¨¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿å¸Í¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï¡¢²¶¤¬¼é¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍèÇ¯34ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÈè¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¡¢¤³¤Î³¹¤ò°ª¤¯À÷¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¥Í¤Î±«¹ß¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤â¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤¯¤éJ1¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿å¸Í¤Î³§¤µ¤ó¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹!¡×
