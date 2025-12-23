192cm¤ÎGK¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¤¬¼¯ÅçÂàÃÄ¡Ö´Ú¹ñ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï23Æü¡¢GK¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó(21)¤¬²Ú¾ëFC(´Ú¹ñ)¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¯¤Ï192cm¤ÎÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ê´Ú¹ñ¤Î´ÁÍÛ¹©¹â¤«¤é2023Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç3Ç¯´Ö²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£3Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×
